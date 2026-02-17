Infortunio Calhanoglu ansia in casa Inter | gli aggiornamenti sui tempi di recupero

Hakan Calhanoglu si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, e questa situazione preoccupa i tifosi nerazzurri. La squadra aveva programmato la partenza per la Norvegia, ma il centrocampista turco è rimasto a Milano per sottoporsi a controlli medici. La sua assenza rischia di influenzare le scelte di formazione di Inzaghi nei prossimi match.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu – Il turco non è partito per la Norvegia, al momento non arrivano segnali confortanti sul rientro. Hakan Calhanoglu (così come Davide Frattesi) non ha preso parte alla spedizione norvegese. Il centrocampista turco non è rientrato nella lista dei convocati per la gara contro il Bodo Glimt a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro, il numero 20 non dovrebbe essere a diposizione di mister Cristian Chivu neanche martedì prossimo nella gara di ritorno che si giocherà allo Stadio San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Acerbi, l'Inter trema: le ultime sui tempi di recupero di lui e Calhanoglu secondo GazzettaL'infortunio di Acerbi mette in allarme l'Inter, preoccupata per i tempi di recupero del difensore e di Calhanoglu.

Inter, come stanno Acerbi e Calhanoglu: aggiornamenti e tempi di recuperoDurante la recente sfida di Champions League contro il Liverpool, l'Inter ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu.

