In un'intervista pubblicata su Sportweek e disponibile sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Pescara ha commentato la scelta tra Edinson Cavani e Gonzalo Higuain, due dei centravanti con cui ha condiviso l’esperienza in campo. La conversazione si concentra sulla valutazione del più forte tra i due, senza ulteriori approfondimenti o opinioni personali.

Il trailer dell'intervista di Sportweek a Lorenzo Insigne ( guarda il video completo sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport ): l'attaccante del Pescara sceglie il miglior centravanti con cui ha giocato tra Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cavani o Higuain? Insigne sceglie il più forte

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