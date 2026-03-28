In un’intervista recente, l’attaccante ha confrontato le caratteristiche di due noti attaccanti, evidenziando come uno di loro sia più propenso ad attaccare la profondità e a lottare di più rispetto all’altro. Non sono state fornite altre motivazioni o dettagli sulle preferenze, e il commento si concentra esclusivamente sulle qualità sportive di Higuain e Cavani.

Lorenzo Insigne in una recente intervista ha parlato di Higuain e Cavani, scegliendo l’ex Juve per questa ragione. Ecco le sue dichiarazioni. Intervistato ai microfoni di Sportweek, Lorenzo Insigne ha parlato di vari temi, tra cui anche quello riguardante il paragone tra Cavani e Higuain. ULTIMISSIME JUVE LIVE PIU’ FORTE HIGUAIN O CAVANI – «Non farmi ’ste domande. Ho fatto fare gol a tutti e due. Cavani attacca di più la profondità, lotta di più, però scelgo Gonzalo perché la sua qualità mi impressionava. Era un trequartista travestito da punta». EURO 2020 – « Io che salto addosso a Donnarumma dopo l’ultimo rigore parato mentre penso: ‘Che abbiamo combinato!’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Insigne sincero: «Più forte Higuain o Cavani? El Matador attacca di più la profondità, lotta di più, però scelgo Gonzalo per questo motivo»

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