L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, affermando che Hojlund è un giocatore più giovane e più potente di Lukaku quando attacca la profondità. Ha sottolineato le caratteristiche offensive del suo attaccante e ha parlato delle sfide che attendono la squadra nel prossimo incontro.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico riportate dai colleghi di Teleramanews: “Veniamo da una vittoria importante contro la Cremonese e dobbiamo cavalcare questa scia di entusiasmo dopo questo successo prezioso. Abbiamo fatto un’ottima gara e ne siamo consapevoli: è stata dura ma alla fine l’abbiamo portata a casa con merito. Il Napoli è una squadra forte che sta innanzitutto ritrovando diversi giocatori importanti, non solo quindi quelli che scenderanno in campo dall’inizio ma anche chi sarà a disposizione. Antonio Conte avrà ottime risorse pure durante la gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Francesco: “Hojlund è un Lukaku più giovane e pure più potente quando attacca la profondità”

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