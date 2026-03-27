Lorenzo Insigne ha dichiarato di essere disposto a tornare al suo ex club anche ricevendo solo 1.500 euro al mese, affermando di aver rinunciato a qualsiasi compenso pur di riabbracciare la squadra. La sua posizione ha suscitato attenzione, considerando le condizioni economiche offerte e le motivazioni personali legate al desiderio di tornare nel club di origine.

Lorenzo Insigne avrebbe accettato il Napoli anche per 1.500 euro al mese, rinunciando a qualsiasi compenso pur di tornare in azzurro. L’ex capitano partenopeo ha svelato il grado di attaccamento alla maglia durante un’intervista a Sportweek. Insigne e l’amore per Napoli: la dichiarazione choc. La frase di Insigne non è un’iperbole retorica ma una confessione sulla natura del rapporto con il club partenopeo. Avrebbe rinunciato completamente al denaro per vestire nuovamente l’azzurro, trasformando quella che dovrebbe essere una transazione commerciale in un atto di devozione pura, accettando anche 1.500 euro al mese. Questo spiega anche la scelta successiva del ritorno a Pescara, squadra della sua città, dove ha deciso di giocare in Serie B rifiutando altre opzioni nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Insigne senza peli sulla lingua sul mancato ritorno: “Sarei tornato anche per 1.500 euro…”

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