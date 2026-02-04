Insigne | A Napoli sarei tornato gratis ma hanno fatto altre scelte

Lorenzo Insigne torna a parlare del suo possibile ritorno a Napoli. L’ex azzurro spiega che, se fosse stato lui a decidere, sarebbe tornato gratis, ma alla fine sono state fatte altre scelte. Insigne dice di aver sempre avuto il desiderio di tornare in città, ma ora sembra che le cose siano andate diversamente.

Lorenzo Insigne, ex giocatore azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo possibile ritorno al Napoli in questa fase di mercato invernale appena chiusa. "Venti giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità di ritorno a Napoli, ma nel frattempo mi aveva già contattato il Pescara. Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che eravamo in contatto con il Napoli, se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara".

Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne, conferma che i contatti col Napoli sono stati avviati circa una decina di giorni fa.

Lorenzo Insigne torna a parlare dopo la presentazione al Pescara.

