Daino rimane aggrovigliato nella rete di recinzione | salvato dai vigili del fuoco

Da corrieretoscano.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti questa mattina per salvare un daino rimasto incastrato in una recinzione nelle cave di Montioni, a Monterotondo Marittimo. L’animale era rimasto intrappolato e rischiava di farsi male. I pompieri sono riusciti a liberarlo e a riportarlo in sicurezza nel suo habitat.

MONTEROTONDO MARITTIMO – I vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono stati chiamati a soccorrere un daino rimasto incastrato all’interno di una recinzione nelle cave di Montioni nel comune di Monterotondo Marittimo. L’animale, nel tentativo di oltrepassare il perimetro, era rimasto bloccato con la corona delle corna in un filo di recinzione, presumibilmente elettrificato ma risultato non funzionante, rimanendo completamente immobilizzato e in evidente difficoltà. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato con cautela per evitare ulteriori traumi al daino, riuscendo a liberarlo dal groviglio di fili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

