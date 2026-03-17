Non si ferma all’alt e scappa con auto rubata | donna si schianta contro i veicoli parcheggiati

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 27 anni ha tentato di scappare durante un controllo sul lungomare di Ostia con un'auto rubata, ma si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati. È stata arrestata al volante, mentre il passeggero è stato denunciato per ricettazione. La scena si è svolta davanti agli occhi di testimoni e delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ha tentato la fuga durante un controllo sul lungomare di Ostia ma si è schiantata contro un’auto parcheggiata: arrestata una 27enne al volante, denunciato il passeggero per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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