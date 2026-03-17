Non si ferma all’alt e scappa con auto rubata | donna si schianta contro i veicoli parcheggiati

Una donna di 27 anni ha tentato di scappare durante un controllo sul lungomare di Ostia con un'auto rubata, ma si è schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati. È stata arrestata al volante, mentre il passeggero è stato denunciato per ricettazione. La scena si è svolta davanti agli occhi di testimoni e delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ha tentato la fuga durante un controllo sul lungomare di Ostia ma si è schiantata contro un’auto parcheggiata: arrestata una 27enne al volante, denunciato il passeggero per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. Scappa all'alt della polizia e si schianta contro un'auto: inseguimento e incidente in BrianzaFugge all’alt della polizia locale e scappa per alcuni chilometri con un inseguimento che termina con un incidente. Approfondimenti e contenuti su Non si ferma all'alt e scappa con auto... Temi più discussi: Roma, senza patente non si ferma all'alt e scappa con l'auto. Poi si schianta contro un bus: piantonato in ospedale; Inseguimento in tangenziale a Milano: i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga; Bari, non si ferma all'alt dei carabinieri, li sperona e scappa: raggiunto poco dopo viene arrestato; Non si ferma all’alt e scappa a folle velocità: arrestato. Non si ferma al posto di blocco, poi scappa a piedi. Autentiche scene a film americano quelle vissute nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo, a Valdilana. Non si ferma al posto di blocco Stando una prima ricostruzione e al racconto di alcuni t ... laprovinciadibiella.it Ubriaco non si ferma all’alt, travolge un auto, rischia di investire un carabiniere e scappaI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 21enne originario del pesarese ubriaco alla guida di ... chiamamicitta.it FINISCE IL SOGNO L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela Gli azzurri concludono il torneo in quarta posizione. La finale per il bronzo infatti non è prevista e la Repubblica Dominicana chi - facebook.com facebook FINISCE IL SOGNO L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela Gli azzurri concludono il torneo in quarta posizione. La finale per il bronzo infatti non è prevista e la Repubblica Dominicana chi x.com