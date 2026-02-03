Caivano fuga contromano con 59 dosi di cocaina | arrestato dopo 20 km

Inseguimento a Caivano, un 28enne ha tentato di scappare contromano sulla Circonvallazione esterna con 59 dosi di cocaina in auto. Dopo aver percorso circa 20 km, è stato finalmente fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Inseguimento sulla Circonvallazione esterna: 28enne di Caivano percorre 20 km contromano con 59 dosi di cocaina prima dell’arresto. Venti chilometri percorsi contromano lungo la Circonvallazione esterna, in pieno traffico, nel tentativo di sfuggire ai carabinieri e mettere in salvo un carico di 59 dosi di cocaina. È quanto accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 15, quando un 28enne residente al Parco Verde di Caivano ha dato vita a una pericolosa fuga conclusasi con l’arresto. Il punto di contatto tra il giovane e i militari della Sezione Radiomobile di Giugliano avviene nel territorio comunale di Qualiano, dove i carabinieri intimano l’alt. 🔗 Leggi su 2anews.it

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo una corsa pazzesca lungo la circonvallazione esterna di Qualiano.

Questa mattina, un’auto con a bordo quasi 60 dosi di cocaina ha attraversato contromano per circa 20 chilometri lungo la Circonvallazione esterna.

