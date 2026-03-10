Il Napoli ha reso noto tramite un comunicato che l'infortunio del suo titolare è più grave del previsto. La società ha diffuso le ultime informazioni sulla situazione dell'atleta, che rimane fuori dai campi in vista delle prossime partite di campionato. Mentre l'infermeria di Antonio Conte si riduce, molte assenze ancora interessano la rosa in vista delle imminenti sfide.

L’infermeria di Antonio Conte inizia lentamente a svuotarsi, ma sono ancora numerose le assenze in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra i giocatori che resteranno ai box c’è Antonio Vergara, alle prese con una fastidiosa fascite plantare che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Lecce e non solo. Come riportato dal Il Mattino, il problema fisico non è nato improvvisamente negli ultimi giorni, ma era già presente da tempo e si è acutizzato definitivamente venerdì sera. Al momento appare certa la sua assenza nella prossima partita contro il Lecce, così come risultano basse le possibilità di rivederlo in campo subito dopo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’infortunio del titolare è più serio del previsto: c’è anche il comunicato della società

