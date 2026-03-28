Infortunio Dodò stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami

Durante l’allenamento a porte aperte tenutosi oggi al Viola Park, un giocatore della Fiorentina ha subito un infortunio. Il brasiliano è stato costretto a fermarsi e si attendono ancora i risultati degli esami medici. Le prime sensazioni indicano difficoltà e disagio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’incidente. La squadra monitorerà la situazione nelle prossime ore.

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