Infortunio Dodò stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami
Durante l’allenamento a porte aperte tenutosi oggi al Viola Park, un giocatore della Fiorentina ha subito un infortunio. Il brasiliano è stato costretto a fermarsi e si attendono ancora i risultati degli esami medici. Le prime sensazioni indicano difficoltà e disagio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’incidente. La squadra monitorerà la situazione nelle prossime ore.
Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. Abbiamo una richiesta per Inter Roma». L’appello ai tifosi Serie A, la classifica dei cartellini: Cagliari maglia nera, Juventus la più corretta! De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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