Infortunio Hien stop in Nazionale per il difensore della Dea! Ecco l’esito degli esami le ultimissime

Durante la semifinale dei playoff Mondiali tra Ucraina e Svezia, il difensore dell’Atalanta si è fermato al 37’ a causa di un problema muscolare, costringendolo ad abbandonare il campo. Sono stati eseguiti degli esami per valutare l’entità dell’infortunio, anche se al momento non sono stati divulgati dettagli aggiuntivi. La Nazionale ha comunicato l’assenza del giocatore per le prossime partite.

Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club. Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Infortunio Holm, come sta il terzino della Juve? Le ultimissime dalla Continassa non lasciano dubbi! I dettagli Dalla Serie A alla Premier: Fiorentina, Tottenham, Siviglia, Wolfsburg e Nizza vivono stagioni da incubo e rischiano la B. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Hien, stop in Nazionale per il difensore della Dea! Ecco l’esito degli esami, le ultimissime Articoli correlati Infortunio Dybala, arrivano buone notizie per Gasperini? Ecco l’esito degli esami dell’argentino, le ultimissimeCalciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A Maignan Milan, si... Infortunio Tonali, l’esito degli esami per il centrocampista nel mirino della Juventus. Ecco le sue condizionidi Redazione JuventusNews24Infortunio Tonali, l’esito degli esami per il centrocampista della nazionale azzurra. Una selezione di notizie su Infortunio Hien Temi più discussi: Atalanta, infortunio per Hien in Nazionale; FLASH – Atalanta, stop muscolare per Hien in nazionale: cambio obbligato e condizioni da valutare; Ansia in casa Atalanta: Hien si ferma in nazionale per infortunio, le condizioni del difensore; Atalanta, brutte notizie per Hien: fuori per infortunio nel primo tempo di Ucraina-Svezia. Atalanta, infortunio per Hien in NazionaleIl tutto è avvenuto nel primo tempo di Ucraina-Svezia, semifinale playoff Mondiali: Hien ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra e sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Seguiran ... fantacalcio.it Atalanta, infortunio per Hien con la Svezia: club in apprensionePoco più di mezz'ora in campo per Isak Hien, impegnato con la Svezia nella semifinale dei playoff per il Mondiale contro l'Ucraina. Il difensore dell'Atalanta si ... lalaziosiamonoi.it #Atalanta, #Hien fuori per infortunio con la Svezia: si teme un problema muscolare Il centrale della Dea ha lasciato il campo zoppicante poco prima della fine del primo tempo x.com «» La difesa dell’Atalanta tiene il fiato sospeso per Hien. Il difensore svedese ha dovuto lasciare il terreno di gioco zoppicando verso la fine del primo tempo nella partita decisiva dei playoff contro l’Ucraina, a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistr - facebook.com facebook