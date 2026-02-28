Travolta da una valanga mentre fa sci alpinismo | ragazza soccorsa in quota

Una ragazza è stata travolta da una valanga mentre praticava sci alpinismo sulle pendici del monte Sossino, nel territorio comunale di Ossimo. La slavina si è staccata questa mattina, sabato 28 febbraio, causando il rapido intervento di squadre di soccorso in quota. La donna è stata prontamente soccorsa e assistita dalle squadre di emergenza presenti sul luogo.

Momenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio, sulle pendici del monte Sossino, nel territorio comunale di Ossimo, dove si è staccata una valanga che ha fatto scattare un massiccio intervento di soccorso.L’allarme è stato lanciato verso le 11.20 da alcuni amici che stavano facendo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ragazza travolta in bici in viale Aldo Moro: la giovane ferita è stata soccorsa a bordo strada e poi portata in ospedaleMOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Grave incidente stamani, giovedì 5 febbraio, in viale Aldo Moro: poco dopo le 8 una ragazza è stata travolta da un...

Leggi anche: Incidente nel Tarvisiano, una persona travolta da una valanga

Una raccolta di contenuti su Travolta da.

Temi più discussi: Valanga travolge due persone in Valtellina: morti un 25enne e una 28enne, salvo un terzo sciatore; Valanga a Merano 2000: scialpinista travolto sul monte Plattinger, morto nonostante i soccorsi; MARIKA MASCHERONA Tragedia in Valtellina: muore Marika Mascherona travolta da una valanga; Tragedia in montagna, il boato e la valanga in quota. In azione i soccorsi con più elicotteri: un morto.

Valanga travolge due scialpinisti in Valdidentro: morti Marika Mascherona e Alberto De MaronTravolti da un distacco sul Monte Cornaccia, nella zona di Valdidentro: inutili i soccorsi, salvo un terzo sportivo rimasto fuori dal fronte nevoso ... ilfattoquotidiano.it

Marika Mascherona e Alberto De Maron morti travolti da una valanga in Valtellina sul Monte CornacciaTragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, dove Marika Mascherona e Alberto De Maron sono morti travolti dalla valanga ... virgilio.it

DONNA TRAVOLTA DA UN’AUTO A MONTECORVINO PUGLIANO, CONDIZIONI CRITICHE Una donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, a Montecorvino Pugliano, dopo essere stata investita da un’auto - facebook.com facebook