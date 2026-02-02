Cade con lo snowboard a Piancavallo | ferita una 25enne

Una ragazza di 25 anni è caduta sulla neve mentre scendeva con lo snowboard a Piancavallo. È successo domenica pomeriggio, intorno alle 14:30. La giovane è rimasta ferita e ora si trova sotto osservazione. Non sono ancora chiare le condizioni, ma i soccorritori sono intervenuti subito sul posto.

Il fatto è successo nella giornata di domenica 1 febbraio nella località sciistica avianese. Immediati i soccorsi Una giovane di 25 anni è rimasta ferita durante la discesa con lo snowboard a Piancavallo. Il fatto si è verificato nella giornata di domenica 1 febbraio intorno alle 14:30. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende, si è trattato di una caduta accidentale. La ragazza ha perso il controllo dello snowboard nei pressi della pista del Sole. Al momento dell’incidente indossava il casco protettivo, risultato determinante nell’attenuare l’impatto con la neve e nel prevenire conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

