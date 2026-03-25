Infortunati Inter quando rientrano Lautaro e Mkhitaryan? Chivu sorride a metà | gli aggiornamenti

Lautaro Martinez dovrebbe tornare disponibile per il match contro la Roma a Pasqua, mentre le tempistiche di recupero di Mkhitaryan sono più lunghe. Questa è la prima indicazione ufficiale sul rientro dei due giocatori infortunati, con l'allenatore che ha confermato le varie tempistiche senza fornire dettagli specifici. Il tecnico ha sorriso a metà durante la conferenza stampa, lasciando intendere alcune incertezze.

Inter News 24 Infortunati Inter, Chivu sorride a metà: Lautaro a disposizione con la Roma a Pasqua, tempistiche più lunghe per Mkhitaryan. La marcia di avvicinamento dell’ Inter di Cristian Chivu verso lo scudetto ritrova il suo leader carismatico. Mentre la squadra difende il primato a quota 69 punti, buone notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina: il capitano Lautaro Martinez ha messo nel mirino il rientro in campo per la volata finale della stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunati Inter, gli aggiornamenti su Lautaro e Mkhitaryan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante argentino, fermo dallo scorso 18 febbraio, sta sfruttando la pausa delle Nazionali per lavorare intensamente ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, quando rientrano Lautaro e Mkhitaryan? Chivu sorride a metà: gli aggiornamenti Articoli correlati L’Inter perde i pezzi, Chivu in difficoltà: da Bastoni a Lautaro quando rientrano tutti gli infortunatiDopo il KO contro il Milan, Chivu ritrova un'Inter a pezzi nel morale e nei giocatori: la situazione degli infortunati in vista delle prossime... Leggi anche: Allenamento Inter, Chivu sorride: Frattesi torna a disposizione? Gli aggiornamenti Tutto quello che riguarda Infortunati Inter Temi più discussi: Genoa | La situazione indisponibili e infortunati – IN AGGIORNAMENTO; Quando torna Soulé dall'infortunio: le ultime su condizioni e tempi di recupero; L'Inter vuole Goretzka, svelate le cifre dell'ingaggio! Concorrenza e 2 possibili partenti; Genoa | La situazione indisponibili e infortunati – IN AGGIORNAMENTO. Sky – Inter, Lautaro e Mkhitaryan al lavoro ad Appiano. Le ipotesi per i loro rientri in campoOggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. L'attaccante dell'Inter sta recuperando dall'infortunio, ecco quando rientrerà ... msn.com Inter, chi recupera per la Fiorentina?: Il resoconto degli infortunatiIn casa Inter bisogna fare il resoconto degli infortunati in vista del match contro la Fiorentina, per cercare di ritrovare la vittoria che manca da tre partite consecutive. gonfialarete.com Passione Inter. . Il punto sugli infortunati verso Fiorentina-Inter, le probabili formazioni, lo scudetto, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potra - facebook.com facebook #Inter fra campo e mercato Chi arriva e chi parte, novità dagli infortunati x.com