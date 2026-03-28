Influencer arrestato a Lecce | trovato con 1,5 chili di cocaina

Un influencer di 65 anni è stato arrestato a Lecce dalla Guardia di Finanza, che ha trovato nel suo possesso circa 1,5 chili di cocaina. L'uomo, conosciuto sul web per alcuni video virali, è stato fermato durante un controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante le operazioni di polizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Guardia di Finanza. Salvatore Mazzotta, 65 anni, noto sul web per i suoi video virali, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 1,5 chili di cocaina. L’uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza nei pressi della sua abitazione a Lecce, mentre teneva con sé due involucri contenenti la droga. Secondo le prime ricostruzioni, lo stupefacente sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio locali e avrebbe potuto generare un guadagno stimato intorno ai 200mila euro. Dal successo sui social all’accusa di spaccio. Mazzotta, conosciuto online come Totò Mazzotta, conta circa 95mila follower su Instagram, dove ha costruito la sua popolarità pubblicando video di scherzi girati principalmente in bar e negozi del Salento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Influencer arrestato a Lecce: trovato con 1,5 chili di cocaina Articoli correlati Leggi anche: Beccato in autostrada con 3 chili di cocaina: arrestato Catania, in auto con 44 chili di cocaina: arrestato stranieroGli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato un corriere della droga con 44 chili di cocaina in auto. Tutti gli aggiornamenti su Influencer arrestato Temi più discussi: Dagli scherzi sui social ai guai per droga: arrestato il noto influencer Salvatore Mazzotta con oltre un chilo di cocaina; Lecce, sequestrati 1,5 kg di cocaina: arrestato 65enne noto sui social per video virali; Lecce, trovato con un chilo e mezzo di cocaina: arrestato 65enne influencer noto sui social per scherzi virali; CON ADDOSSO UN CHILO E MEZZO DI COCAINA! Arrestato noto influencer leccese. Lecce, l'«influencer» degli scherzi nei bar sorpreso con un chilo e mezzo di cocaina: arrestatoIronia della sorte, nel mirino del suo ultimo scherzo postato su Instagram (con oltre 95mila followers) c'erano finiti due poliziotti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Influencer di Lecce arrestato con un 1,5 chili di cocaina: la parabola di Totò, re degli scherziLe sue candid camera sono virali in Salento, così come lo è diventata subito la notizia dell’arresto eseguito in flagranza di reato dalla Finanza: Salvatore ... bari.repubblica.it https://www.corrieresalentino.it/2026/03/dagli-scherzi-sui-social-ai-guai-per-droga-arrestato-il-noto-influencer-salvatore-mazzotta-con-oltre-un-chilo-di-cocaina/ - facebook.com facebook Gennaro Panzuto, arrestato l’ex boss tiktoker: in carcere per residuo di pena “Genny Terremoto” x.com