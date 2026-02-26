Beccato in autostrada con 3 chili di cocaina | arrestato

Un uomo è stato fermato sull’autostrada A1 con un ingente quantitativo di droga nascosto in auto. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto circa tre chili di cocaina, portando all’arresto del conducente. La polizia stradale di Caserta Nord ha gestito la situazione, sequestrando la sostanza e procedendo con le verifiche del caso.

E' stato beccato con 3 chili di cocaina in auto sull'A1 nel comune di Casapulla.Un pregiudicato di origini calabresi è stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Caserta Nord.Gli agenti duranti un normale.