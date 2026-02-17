Catania in auto con 44 chili di cocaina | arrestato straniero

Un uomo straniero è finito in manette a Catania dopo essere stato trovato con 44 chili di cocaina nascosti nella sua auto. La polizia ha intercettato il veicolo durante un controllo stradale e ha scoperto la sostanza stupefacente, che avrebbe potuto essere venduta sul mercato locale.

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato un corriere della droga con 44 chili di cocaina in auto. In manette è finito un cittadino straniero di 31 anni I poliziotti della Squadra Mobile avevano appreso che, presso la zona industriale di Catania, sarebbe giunto un corriere da fuori regione, a bordo di una utilitaria, per consegnare un ingente quantitativo di cocaina. Alla luce di tali dettagliate informazioni, gli investigatori hanno predisposto controlli individuando un'auto. A bordo c'era un soggetto di nazionalità straniera, intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggiero, riconosciuto dagli agenti perché da loro controllato nello scorso mese di gennaio.