infezioni sessuali vera emergenza tra i giovani

Le infezioni sessualmente trasmissibili rappresentano un problema crescente tra i giovani, con un aumento dei casi registrato negli ultimi anni. I dati ufficiali mostrano che molte diagnosi riguardano persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni. La diffusione di queste infezioni si verifica in diversi contesti, spesso legata a comportamenti a rischio e alla mancanza di pratiche di prevenzione adeguate. Le autorità sanitarie monitorano attentamente questa situazione.

Salvatore Caruso, presidente Fiss (Federazione italiana di sessuologia scientifica): "Troppa disinformazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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