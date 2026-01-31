La lotta quotidiana dei pm tra giovani sempre più violenti e boss pronti a tutto | È questa l' emergenza

I pm raccontano di una realtà difficile da controllare. I giovani coinvolti in violenze crescono, mentre i boss della mafia si rafforzano, pronti a tutto. La lotta tra queste due forze si fa sempre più dura e rischia di coinvolgere ogni aspetto della vita quotidiana. La criminalità organizzata, invece di indebolirsi, si trasforma e si insinua ovunque, anche tra chi dovrebbe opporsi a essa. La questione è diventata un’emergenza concreta, con una parte della società che sembra aver deciso di mantenere il rapporto con Cosa Nostra.

Mafia "che non si va dissolvendo, ma che è un cancro metastatico che si evolve e si insinua in ogni tessuto economico e sociale", che "è dietro l'angolo, pronta a fare i suoi affari" e "soprattutto a cui guarda un pezzo della nostra società, che ha deciso di non chiudere il suo rapporto con Cosa.



