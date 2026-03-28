Secondo una nota della Società Italiana di Medicina e Salute Sessuale, il rischio di infezioni sessualmente trasmesse è più elevato nei giovani che hanno rapporti non protetti prima dei 15 anni, poiché la mucosa genitale in questa fase è ancora immatura e più vulnerabile. Recenti studi indicano che questa fascia di età presenta una maggiore suscettibilità a diverse infezioni trasmesse per via sessuale.

Roma, 28 marzo 2026 – Infezioni sessualmente trasmesse (Ist). Come SIMaST scrivete che il rischio aumenta “qualora si abbiano rapporti sessuali non protetti prima dei 15 anni, in quanto la mucosa genitale è ancora immatura e più sensibile alle infezioni”. “Dal punto di vista anatomico gli organi sessuali presentano ancora segni di immaturità nei giovanissimi, questo vale soprattutto per le femmine ”, risponde Luca Bello, presidente della SIMaST (Società interdisciplinare per lo studio delle malattie sessualmente trasmissibili). Elencate tra i fattori di rischio anche il consumo di alcol e sostanze, prima dei rapporti sessuali. “Questa è una modalità che si manifesta spesso nei più giovani”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Infezioni sessuali, perché per i giovanissimi il rischio è più alto e cos’è il chemsex

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