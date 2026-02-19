Emmanuel Macron visita Narendra Modi in India, motivato dall’accordo strategico tra i due paesi. Durante l’incontro, i leader hanno firmato un’intesa che copre dalla vendita di caccia all’intelligenza artificiale. Macron ha espresso entusiasmo per la collaborazione sugli armamenti e i progetti tecnologici condivisi. La visita si è svolta con incontri ufficiali e momenti di cordialità, come dimostrano le strette di mano e i sorrisi tra i due leader. La firma dell’accordo apre nuove opportunità di cooperazione tra Parigi e Nuova Delhi.

Grandi sorrisi, abbracci sentiti e strette di mano convintissime. Non poteva andare meglio il vis a vis tra Emmanuel Macron, impegnato in una visita di tre giorni in India, e il padrone di casa Narendra Modi. I due leader hanno innanzitutto rinnovato un accordo di cooperazione decennale tra i rispettivi Paesi in materia di Difesa: un particolare non da poco, visto che Delhi è alla ricerca di caccia e che i Rafale francesi sono in cima alla lista dei desideri del gigante asiatico. Francia e India hanno quindi rafforzato i legami della loro “ speciale partnership strategica globale ” ampliando oltre 20 aree di cooperazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Macron vola da Modi. Dai caccia all’IA: cosa c’è nel maxi accordo tra India e Francia

