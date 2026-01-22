L’incubo di una notte tra crack e violenze in famiglia convalidato l' arresto per un 26enne

Nella notte tra violenze e tensioni familiari, un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Messina Gazzi. La giudice Tiziana Leanza ha convalidato la custodia cautelare in carcere, confermando la gravità delle accuse. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

