L’incubo di una notte tra crack e violenze in famiglia convalidato l' arresto per un 26enne
Nella notte tra violenze e tensioni familiari, un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Messina Gazzi. La giudice Tiziana Leanza ha convalidato la custodia cautelare in carcere, confermando la gravità delle accuse. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.
Convalidato dalla giudice Tiziana Leanza la custodia cautelare in carcere nei confronti del 26enne arrestato martedì scorso dai carabinieri della Stazione di Messina Gazzi. L’uomo è indagato per maltrattamenti continui nei confronti della compagna, violenze fisiche e psicologiche reiterate nel.🔗 Leggi su Messinatoday.it
