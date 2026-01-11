Asso tre mesi di violenze e minacce alla ex convivente | 48enne arrestato per maltrattamenti in famiglia
Nella giornata di ieri, i carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità kosovara, accusato di aver commesso maltrattamenti e minacce alla propria ex convivente nel corso di tre mesi. L’intervento si inserisce in un contesto di prevenzione e tutela delle vittime di violenza domestica, evidenziando l’importanza di segnalare situazioni di abuso alle autorità competenti.
Nella giornata di ieri, sabato 10 gennaio 2026, i carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità kosovara per maltrattamenti in famiglia.La vittima, madre di due figli minori, ha trovato la forza di denunciare quanto stava accadendo ai carabinieri, che hanno immediatamente attivato.
