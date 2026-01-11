Asso tre mesi di violenze e minacce alla ex convivente | 48enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità kosovara, accusato di aver commesso maltrattamenti e minacce alla propria ex convivente nel corso di tre mesi. L’intervento si inserisce in un contesto di prevenzione e tutela delle vittime di violenza domestica, evidenziando l’importanza di segnalare situazioni di abuso alle autorità competenti.

Segnalazione SMS inviato da parte di Ignoti per asseriti servizi ASP. E' stato segnalato, dopo diversi mesi, il riproporsi di una truffa via sms, segnalata da molti utenti oggi, come in passato. La cooperativa Sociale ASSO, che per questa Azienda Sanitaria Provi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.