Il paesaggio nelle politiche di sviluppo territoriale | una giornata di approfondimento

Il 14 marzo 2026, l’Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Brindisi e il Politecnico di Bari organizzano una sessione di approfondimento presso la Sala “Gino Strada” del Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio. L’evento si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 e si concentrerà sul ruolo del paesaggio nelle politiche di sviluppo territoriale.

Un momento centrale sarà dedicato alla presentazione del Premio Nazionale del Paesaggio e del Premio per il Paesaggio del Consiglio d'Europa, illustrati da Paolo Castelnovi, presidente dell'Associazione Landscapefor che svolge funzione di segreteria tecnica del Premio per conto del Ministero della Cultura. Saranno chiariti contenuti, finalità, modalità di candidatura e soggetti ammissibili, evidenziando perché tali riconoscimenti rappresentino un'opportunità concreta per enti pubblici, associazioni e comunità territoriali. Ottenere il premio significa rafforzare reputazione, attrattività e credibilità istituzionale a livello nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

