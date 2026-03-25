Il 13enne ha accoltellato la prof mentre era in diretta su Telegram | prelevato materiale a casa forse esplosivo

Un sedicenne avrebbe aggredito una docente di francese durante una trasmissione in diretta su Telegram a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, mentre successivamente sono stati prelevati materiali dall’abitazione del ragazzo, tra cui si ipotizza ci siano anche sostanze esplosive. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

Il tredicenne avrebbe accoltellato la prof di francese, Chiara Mocchi, a Trescore Balneario (Bergamo) mentre faceva una diretta su Telegram. Nella abitazione è stato trovato materiale che potrebbe essere propedeutico alla preparazione di esplosivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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