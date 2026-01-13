nuovi droni russi nei cieli ucraini ecco cosa sappiamo del geran 5

Nuovi droni russi nei cieli ucraini: si parla del Geran-5, un modello recentemente segnalato nel contesto del conflitto in Ucraina. La Russia prosegue nell’aggiornamento del proprio arsenale di droni, utilizzando queste apparecchiature per scopi di sorveglianza e attacco. Di seguito, si approfondiscono le caratteristiche e il ruolo di questo drone nel contesto militare attuale.

Mentre il conflitto in Ucraina, oramai quasi giunto al suo quarto anniversario, continua a imperversare, l’apparato militare della Federazione Russa continua ad adattare e perfezionare il proprio arsenale di droni. L’ultima evoluzione di questa famiglia è il Geran-5, una nuova variante a propulsione jet dell’adattamento russo del drone iraniano Shahed-136. Questo modello rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione di questi sistemi, che costituiscono ormai l’ossatura delle campagne di attacco russe contro infrastrutture e centri urbani ucraini, soprattutto nei mesi invernali. Allo stesso tempo, il suo sviluppo segnala lo sforzo di Mosca di rendere questi droni più difficili da intercettare, in risposta all’evoluzione delle difese aeree ucraine. 🔗 Leggi su Formiche.net

