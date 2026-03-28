Incidente imbarazzante a Miss Thailandia 2026 | perde i denti in diretta ma la sua reazione è da vera regina VIDEO

Durante il concorso di bellezza Miss Grand Thailand 2026, tenutosi a Bangkok mercoledì 25 marzo, un’imprevista ha coinvolto una delle partecipanti che, durante la sua esibizione, ha perso alcuni denti in diretta televisiva. Nonostante l’accaduto, la concorrente ha continuato a partecipare alla gara senza interrompere il suo intervento, mantenendo la calma e mostrando sicurezza. L’evento è stato seguito da numerosi spettatori sui social e sui canali televisivi.

Durante il concorso di bellezza Miss Grand Thailand 2026, svoltosi a Bangkok mercoledì 25 marzo, una giovane concorrente ha vissuto quello che per molti sarebbe stato un momento da incubo: le sue faccette dentali si sono staccate in diretta televisiva, proprio mentre stava tenendo il suo discorso davanti alle telecamere e al pubblico in sala. La protagonista dell’episodio è Kamolwan Chanago, una diciottenne che stava partecipando alle selezioni preliminari del prestigioso concorso di bellezza thailandese. La ragazza stava pronunciando il suo intervento quando, improvvisamente, le sue parole sono diventate poco chiare: le faccette dentali superiori si erano allentate in quel preciso istante. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Incidente imbarazzante a Miss Thailandia 2026: perde i denti in diretta, ma la sua reazione è da vera regina (VIDEO) Articoli correlati Miss Thailandia, perde i denti ma resta impeccabile, il video è viraleQuello che doveva essere un momento perfetto si è trasformato in una scena inaspettata. Momento imbarazzante a Miss Thailandia: perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende (VIDEO)Mercoledi 25 marzo 2026, durante il concorso di bellezza per Miss Thailandia che si svolge attualmente a Bangkok, una giovane concorrente, Kamolwan... Tutto quello che riguarda Miss Thailandia Discussioni sull' argomento Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO; Momento imbarazzante a Miss Thailandia: perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende (VIDEO); Momento imbarazzante a Miss Thailandia | perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende VIDEO; Miss Thailandia 2026 la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO. Momento imbarazzante a Miss Thailandia: perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende (VIDEO)Mercoledi 25 marzo 2026, durante il concorso di bellezza per Miss Thailandia che si ... msn.com Durante la cerimonia di apertura di Miss Grand Thailandia, alla concorrente Kamolwan Chanago è successo qualcosa di totalmente inaspettato: i denti finti sono caduti sul palco. Un momento che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque… ma lei ha reagit - facebook.com facebook