Durante il concorso Miss Grand Thailand 2026, una delle partecipanti ha perso alcuni denti durante la sua esibizione, creando un momento inatteso davanti a pubblico e telecamere. Nonostante l’incidente, la concorrente è rimasta composta, attirando l’attenzione sui social media. Il video dell’evento è diventato virale, condiviso da numerosi utenti online.

Quello che doveva essere un momento perfetto si è trasformato in una scena inaspettata. Durante il concorso Miss Grand Thailand 2026, una giovane concorrente ha vissuto un episodio imbarazzante davanti a pubblico e telecamere. Eppure, proprio da quell’imprevisto è nato uno dei momenti più commentati degli ultimi giorni. Le faccette si staccano mentre parla. La protagonista è la diciottenne Kamolwan Chanago, impegnata nel suo intervento sul palco a Bangkok. Mentre parlava, qualcosa è cambiato improvvisamente. Le sue parole sono diventate meno chiare. Il motivo? Le faccette dentali superiori si erano allentate proprio in quel momento. Una situazione difficile da gestire, soprattutto sotto i riflettori e con milioni di occhi puntati addosso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Miss Thailandia, perde i denti ma resta impeccabile, il video è virale

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