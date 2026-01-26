Chiara Petrolini era capace di intendere e volere il verdetto della perizia psichiatrica non lascia scampo | Immatura e fragile

La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era in grado di intendere e volere al momento dei fatti, rendendola quindi imputabile e in grado di partecipare al processo. La valutazione ha evidenziato la sua immaturità e fragilità, elementi che saranno considerati nel corso delle successive fasi giudiziarie. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso.

Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti e può sostenere il processo. È questa la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma nel procedimento che vede la 22enne accusata di duplice omicidio premeditato e di soppressione di cadavere dei suoi due figli neonati, partoriti e poi sepolti a distanza di un anno l’uno dall’altro, a Traversetolo, nel Parmense. Le psichiatre nominate dal tribunale, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, non hanno riscontrato alcuna patologia psichiatrica tale da compromettere la capacità di intendere e volere dell’imputata.🔗 Leggi su Open.online

