Nell’ambito dell’inchiesta Keu sullo smaltimento illecito di rifiuti altamente inquinanti provenienti dal distretto delle concerie di Santa Croce sull’Arno, sono stati prosciolti alcuni imputati, tra cui Ledo Gori, l’ex sindaca e Edo Bernini. Un altro imputato, Andrea Pieroni, è stato invece rinviato a giudizio. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione dei rifiuti industriali e alle responsabilità legali connesse.

FIRENZE – Nuovo quadro giudiziario dell’inchiesta Keu sullo smaltimento illecito di rifiuti altamente inquinanti prodotti dal distretto delle concerie di Santa Croce sull’Arno. Proscioglimenti, assoluzioni e una dozzina di rinvii a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze. È caduta l’ipotesi di associazione per delinquere, e quindi ogni accusa per l’ex sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda. Dopo cinque anni segnati dall’inchiesta, il giudice ha ritenuto infondate le accuse di associazione a delinquere e corruzione, escludendo quindi un suo coinvolgimento nel presunto sistema illecito legato alla gestione del Keu. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Inchiesta Keu: prosciolti Ledo Gori, l’ex sindaca Giulia Deidda, Edo Bernini. Rinviato a giudizio Andrea Pieroni

Articoli correlati

Inchiesta keu: prosciolta l'ex sindaca Giulia DeiddaDeidda, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe fatto da ponte tra il mondo imprenditoriale e quello politico, favorendo il consorzio Aquarno.

Inchiesta Unicusano, Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscaleL’indagine della guardia di finanza sulla gestione dei soldi dell’università telematica.

Contenuti utili per approfondire Inchiesta Keu prosciolti Ledo Gori l'ex...

Discussioni sull' argomento Processo Keu, raffica di assoluzioni. In 12 a giudizio; Inchiesta Keu, prosciolta l’ex sindaca Deidda: Il fatto non sussiste.

Inchiesta Keu, prosciolta l’ex sindaca Deidda: Il fatto non sussisteProsciolta l'ex sindaca di Santa Croce: 5 anni sono tanti, ma ho avuto sempre fiducia in magistratura e nel mio operato ... gonews.it

Caso Keu, Gori e Deidda proscioltiVALDERA: Per l'ex capo di gabinetto in Regione e l'ex sindaca di Santa Croce sull'Arno il fatto non sussiste. La sentenza dopo anni difficili di attesa ... toscanamedianews.it

Inchiesta concerie, Keu: proscioglimenti, assoluzioni e una dozzina di rinvii a giudizio - facebook.com facebook