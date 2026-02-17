Inchiesta Unicusano Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale

Stefano Bandecchi, presidente di Unicusano, deve affrontare il processo a Roma per aver evaso le tasse, dopo che un procedimento ha stabilito di rinviarlo a giudizio. La decisione arriva dopo un’indagine durata mesi, che ha portato alla scoperta di movimenti finanziari sospetti sui conti dell’azienda. La procura ha riscontrato che alcuni pagamenti non sono stati dichiarati, creando un buco nelle entrate fiscali dello Stato.

L'indagine della guardia di finanza sulla gestione dei soldi dell'università telematica. Insieme al sindaco di Terni, vanno a processo altre tre persone: prima udienza il prossimo 4 giugno Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società.