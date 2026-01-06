Inchiesta Keu in aula. La parola ai difensori.

L'inchiesta Keu torna in aula, con l'attenzione rivolta ai difensori. Sono stati programmati altri due passaggi nel corso dell’anno, mentre l’udienza preliminare, iniziata quasi due anni fa, potrebbe concludersi a breve. Un momento importante nel procedimento giudiziario, che si avvicina alla sua fase finale.

Altri due passaggi in aula già calendarizzati nell’anno che si è appena aperto, e l’ udienza preliminare, in corso da poco meno di due anni, potrebbe arrivare al capolinea. Si tratta delll’udienza preliminare – davanti il gup di Firenze – dell’ inchiesta Keu che vede imputate 24 persone fisiche e 6 società. La parola in aula – il prossimo 16 gennaio e poi ancora il 30 gennaio – andrà, si apprende, ancora ai difensori: sia quelli per i quali la procura chiede il rinvio a giudizio, sia quelli della posizioni che hanno optato per il processo lampo. Ricordiamo infatti che quattro imputati – tutti, in questo caso, del filone aretino dell’indagine della procura antimafia di Firenze – nelle settimane scorse, hanno chiesto e ottenuto di definire la posizione con rito abbreviato (un terzo di sconto della pena in caso di con condanna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

