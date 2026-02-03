Incentivi auto 2026 bonus retrofit a Gpl e stop all’ecobonus sugli acquisti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato le novità sugli incentivi per le auto nel 2026. A partire dall’anno prossimo, ci saranno bonus dedicati al retrofit a Gpl e stop all’ecobonus sugli acquisti di veicoli. Il nuovo decreto del governo stabilisce le regole e le risorse del Fondo automotive 2026, che mira a favorire le trasformazioni delle auto e a ridurre le emissioni, ma con alcune modifiche rispetto al passato.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) con cui saranno regolate le risorse del Fondo automotive 2026. Si tratta dei principali incentivi per il settore automobilistico che lo Stato prevede di erogare nei prossimi cinque anni. Il Mimit ha deciso di dare priorità alle imprese invece che al mercato. Degli 1,6 miliardi di euro stanziati, buona parte servirà ad aiutare le aziende della filiera in difficoltà e a stimolare produzione e innovazione. Pochi gli incentivi all’acquisto, rivolti soprattutto ad alcune nicchie ritenute importanti per la transizione, tra cui anche i retrofit a Gpl e a metano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

