Bruxelles ha deciso di limitare gli incentivi dell’Ecobonus alle auto prodotte in Europa, per il timore che i sussidi alimentino le importazioni di vetture straniere. La Commissione europea ha approvato il nuovo Industrial Accelerator Act, che restringe i benefici alle vetture elettriche o ibride montate negli stabilimenti europei. Il testo, in anteprima dal Financial Times, specifica che almeno il 70% dei componenti delle auto deve essere realizzato nei Paesi membri dell’Unione. Questa mossa mira a favorire le imprese locali e a ridurre la dipendenza dalle importazioni estere.

Dimentichiamo gli incentivi auto come li abbiamo visti finora in Italia, destinati cioè a sostenere l’acquisto di un veicolo premiando il minor valore possibile di emissioni di CO2 allo scarico. La Commissione europea si appresterebbe infatti a definire un metodo diverso, destinato ad essere applicato obbligatoriamente in tutti e 27 i Paesi dell’Unione. Dunque imposto anche all’Italia. Per il prossimo 25 febbraio è prevista la pubblicazione dell’Industrial Accelerator Act, programma destinato a rafforzare l’industria europea con l’intenzione di proteggerla dalle importazioni in arrivo dall’Asia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecobonus, Bruxelles impone la svolta: "Incentivi solo alle auto fabbricate in Europa"

I CEO di Volkswagen e Stellantis fanno appello a Bruxelles: vogliono che le auto prodotte in Europa ricevano incentivi e trattamenti preferenziali.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato le novità sugli incentivi per le auto nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.