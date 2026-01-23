Incendio in un appartamento ad Asso intervento dei vigili del fuoco

Oggi, 23 gennaio, le squadre dei vigili del fuoco di Canzo, Erba e Cantù sono intervenute in via Crippa, ad Asso, a seguito di un incendio in un appartamento. L’intervento è stato tempestivo e mirato a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Fiamme in via Crippa poco dopo mezzogiorno. Sul posto squadre da Canzo, Erba e Cantù Poco dopo le 12 di oggi, 23 gennaio, le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Canzo, Erba e Cantù sono intervenute in via Crippa, nel comune di Asso, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. Le fiamme sono state prontamente domate dal personale intervenuto, evitando conseguenze più gravi all’edificio. Non si segnalano persone coinvolte né feriti. Il cane libero le salta addosso e la sporca, lei chiede rispetto e viene insultata: la vicenda di Stefania, volontaria nel Comasco🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Incendio in un appartamento a Vallo della Lucania: l'intervento dei vigili del fuoco Incendio in un appartamento a Battifolle: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun feritoUn incendio ha interessato un appartamento a Battifolle, nel comune di Arezzo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. INCENDIO APPARTAMENTO E SINISTRI - GTA 5 LSPD:FR - Vigili Del Fuoco Argomenti discussi: Limbiate, incendio in un appartamento di un condominio di viale dei Mille: evacuati e una persona al pronto soccorso; Incendio a Rivara: appartamento rimane distrutto dalle fiamme, donna ustionata in modo grave; Incendio appartamento nella notte; Incendio via Appia Nuova, in fiamme un appartamento. Nessun ferito. Incendio in un appartamento a Follonica, recuperata e soccorsa una persona all'internoIncendio in un appartamento di una palazzina ieri sera a Follonica, dal quale una persona è stata recuperata ed evacuata dai vigili del fuoco. All'arrivo ... gonews.it Incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco soccorrono una persona all’interno della casaIncendio in un appartamento di via Ugo Foscolo, a Follonica, in provincia di Grosseto. Intervento dei Vigili del Fuoco ... grossetonotizie.com Incendio in un appartamento - facebook.com facebook Fiamme in un appartamento a Villacidro, l’incendio partito dal caminetto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.