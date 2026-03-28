Incendio e colonna di fumo a Riccione | a fuoco capanno vicino a una casa

Nel primo pomeriggio di oggi, si è sviluppato un incendio in via Udine a Riccione, interessando un capanno situato nelle vicinanze di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni legate all’incendio.

Rimini, 28 marzo 2026 – Un incendio è divampato nel pomeriggio a Riccione, in via Udine, dove ad andare a fuoco è stato un capanno situato accanto a una casa. Incendio in via Udine a Riccione: il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area. A rendere ben visibile l’episodio anche a distanza è stata la colonna di fumo che si è alzata sopra la zona, attirando l’attenzione di diversi residenti. Incendio in via Udine a Riccione (foto Migliorini) Ancora da chiarire l’origine dell’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio e colonna di fumo a Riccione: a fuoco capanno vicino a una casa Articoli correlati Treviglio, incendio in cascinale vicino a un maneggio: sfollate 12 persone, densa colonna di fumoTreviglio (Bergamo), 23 marzo 2026- Incendio oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo. Grosso incendio a Nesso, colonna di fumo visibile a distanza: tetto di una casa in fiammeAttimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Nesso, dove intorno alle 11 è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente per un... Tutto quello che riguarda Incendio e colonna di fumo a Riccione a... Temi più discussi: Le fiamme sul tetto e la colonna di fumo, momenti di paura nella notte: incendio in un'abitazione; Incendio all'alba nell'area industriale di Lainate: fumo e fiamme in via Lecco; Incendio alla Biennale di Venezia: coinvolto il Padiglione Serbia. FOTO; Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionante. Fiamme alte e una colonna di fumo, incendio shock in Italia: il fuoco divampato in un istanteResta alta l’attenzione a Bagnoregio dopo il violento incendio ex Alta, che ha devastato l’area nei giorni scorsi. Spente le fiamme, ora la preoccupazione ... thesocialpost.it Riccione, incendio nel capanno: intervengono i Vigili del Fuoco - VIDEO GALLERYUna alta colonna di fumo nero a Riccione per un incendio che si è propagato all’interno di un capanno a ridosso di una casa al civico 12 di via Udine. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha ... corriereromagna.it +++ Ultima ora +++ Incendio a Roma, nube nera avvolge due municipi. "Abbiamo sentito esplosioni" Link nei commenti - facebook.com facebook Incendio a Roma, nube nera avvolge due municipi. "Abbiamo sentito esplosioni" ift.tt/e6a7pym x.com