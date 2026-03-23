Treviglio (Bergamo), 23 marzo 2026- Incendio oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo. Dodici persone sono state sfollate da un cascinale dove è divampato un rogo: le fiamme sono scoppiate nella tarda mattinata alla frazione Battaglie. Il cascinale si trova accanto a un maneggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Treviglio e Romano di Lombardia con quattro mezzi, tra cui un'autoscala e un'autobotte. Dal cascinale si è levata una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Le fiamme hanno danneggiato una porzione del tetto della struttura, ma fortunatamente non si sono registrate persone ferite. Solo in via precauzionale sono intervenute anche due ambulanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, incendio in cascinale vicino a un maneggio: sfollate 12 persone, densa colonna di fumo

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