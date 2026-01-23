Librino un chiosco confiscato alla famiglia Buda diventa un centro di aggregazione

Librino Up! è il nuovo spazio aggregativo situato in viale Castagnola 34 a Librino, aperto sabato 24 gennaio alle ore 10. Realizzato dall’Amministrazione comunale in un bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi nazionali, sarà un punto di incontro per minori e giovani del quartiere, favorendo socializzazione e partecipazione.

Sabato 24 gennaio alle ore 10, nei locali di viale Castagnola 34 a Librino, sarà aperto il nuovo spazio aggregativo per minori e giovani Librino Up!, realizzato dall’Amministrazione comunale all’interno di un bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi nazionali nell’ambito della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - INV6C1I1.1.1” coordinata dal Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Saranno presenti il sindaco Enrico Trantino con l’assessore ai Beni confiscati Viviana Lombardo, la prefetto Paola Spena Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto di Catania Pietro Signoriello, rappresentanti istituzionali e delle realtà del territorio coinvolte nel progetto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

