A Milano è stata inaugurata una targa dedicata a Dario Fo e Franca Rame, due figure di rilievo nel teatro italiano. La nipote di Fo ha commentato la polemica con il Comune, spiegando che l'iniziativa era nata come un incentivo a collaborazioni e ora si concentra sulla promozione di spazi per i giovani attori. La cerimonia si è svolta oggi in città.

Milano, 28 marzo 2026 – Con la polemica della nipote Mattea contro il Comune ancora fresca e chiacchierata, Milano ha scoperto oggi la targa dedicata a Dario Fo e a Franca Rame. L’opera in memoria dei due artisti è stata posta accanto alla casa dove hanno abitato per quasi sessant'anni, in corso di Porta Romana 132. Alla cerimonia, aperta da un flash mob del “ Pic-Pronto intervento clow n” guidato da Maurizio Accattato, hanno partecipato la nipote Mattea Fo, la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, oltre al presidente dell'Anpi milanese Primo Minelli, le figlie di Giuseppe Pinelli, Claudia e Silvia, e il presidente del Piccolo Teatro, Piergaetano Marchetti, con gli allievi della scuola Luca Ronconi del Piccolo che hanno letto alcuni brani di Fo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata la targa per Dario Fo e Franca Rame. La nipote Mattea sulla polemica con il Comune: “La mia era una spinta per fare qualcosa insieme. Ora più spazi ai giovani che fanno teatro”

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