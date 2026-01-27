La nuova sede dell’Associazione Malati Parkinson di Pistoia, situata in via Monte Leonese a Barile, è stata ufficialmente inaugurata. Uno spazio rinnovato dove i cittadini affetti da questa condizione possono sentirsi accolti e supportati. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Maic, mira a offrire un ambiente di ascolto e assistenza dedicato a chi vive con il Parkinson.

Taglio del nastro e inaugurazione della nuova sede per l’ Associazione Malati Parkinson di Pistoia, che si è ufficialmente spostata negli spazi completamente rinnovati di via Monte Leonese, a Barile, messi a disposizione dalla Fondazione Maic. Una scelta, spiega il presidente di Amp Alessandro Cipriani, dettata soprattutto dalla più facile accessibilità dell’edificio: "Rispetto alla nostra vecchia sede questo posto è più raggiungibile, specialmente per le ambulanze che portano le persone che seguiamo". Nella nuova sede di via Monte Leonese gli ospiti saranno seguiti in attività fisioterapiche, anche di gruppo, di logopedia e di motricità fine, in particolare il movimento delle dita e delle mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione Parkinson

