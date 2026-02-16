Desertificazione commerciale a Modica bassa la ricetta del Pd

La crisi commerciale a Modica Bassa deriva dalla diminuzione dei clienti e dalla chiusura di negozi storici. Il Partito Democratico ha deciso di proporre un piano concreto per rivitalizzare il centro, coinvolgendo direttamente i commercianti e i residenti nelle decisioni. Un esempio di questa iniziativa è la proposta di agevolazioni fiscali e di eventi promozionali per attirare più visitatori.

Modica Bassa nel Vortice della Desertificazione: Il PD Lancia un Piano di Rilancio Ascoltando i Cittadini. Modica è di fronte a una sfida cruciale: il progressivo spopolamento del suo centro storico, in particolare nella zona di Modica Bassa. Il Partito Democratico ha concluso ieri una giornata di incontri intensivi con i residenti e il Comitato di quartiere "Piazza Matteotti", raccogliendo istanze e delineando una possibile strategia per invertire la tendenza, concentrandosi su sicurezza, ripopolamento e rivitalizzazione commerciale. Un Quartiere in Difficoltà: Ascolto Diretto e Diagnosi Condivisa.