In vendita il castello medievale dell'esilio di Dante Alighieri | costa quasi 2 milioni di euro

È stato messo in vendita il castello medievale situato nelle Marche, noto per essere stato dimora di Dante Alighieri durante il suo esilio. L'edificio, recentemente ristrutturato, ha un prezzo di circa 2 milioni di euro. La proprietà rappresenta un esempio di architettura storica e si trova in un'area caratterizzata da un paesaggio rurale.

È in vendita il castello dove visse Dante Alighieri dopo l'esilio, si trova nelle Marche ed è stato interamente ristrutturato. Il suo prezzo? Quasi 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sulle tracce di Dante Alighieri. Un viaggio nella Firenze medievaleA Firenze, in un tempo in cui si votava con le castagne essiccate, nel 1265 nasce Durante Alighieri, poeta e scrittore, soprannominato Dante. Recupero aree ipogee non accessibili: quasi tre milioni di euro per castello ImperialiFRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento regionale di quasi 3 milioni di euro per Castello Imperiali, più... Tutti gli aggiornamenti su Dante Alighieri Temi più discussi: Firmato il decreto da 10 milioni per la ricostruzione della scuola Alighieri a Città di Castello; Danted sbarca al Castello Malatestiano con una serata dedicata al Sommo poeta; Il Castello di Duino racconta la sua storia con 300.000 mattoncini LEGO dal 17 aprile 2026. Torriana, in vendita il castello millenario dove si consumò la vendetta per Paolo e FrancescaRIMINI – Un castello che affonda le radici nell’anno Mille, fra storia, leggende e letteratura. Ma che in una nuova veste è sopravvissuto finora, come cornice di matrimoni ed eventi. E’ il castello di ... bologna.repubblica.it Città di Castello, il ministro Valditara incontra il sindaco: «Trovati i fondi per la Dante Alighieri», ma è scontro sul dimensionamento scolasticoCITTÀ DI CASTELLO - I fondi per la ricostruzione della scuola Dante Alighieri ci sono. Anche oltre il Pnrr. Lo ha comunicato ieri il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nell’incontro con il ... ilmessaggero.it Arriva la “Divina Commedia a fumetti”, che rilegge in chiave umoristica il viaggio di Dante Alighieri tra Inferno, Purgatorio e Paradiso - facebook.com facebook