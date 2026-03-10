Sulle tracce di Dante Alighieri Un viaggio nella Firenze medievale

A Firenze nel 1265 nasce Durante Alighieri, noto come Dante, un poeta e scrittore. Nel tempo in cui si votava con le castagne essiccate, la città viveva un periodo di cambiamenti e tradizioni radicate. La sua nascita segna un momento importante nella storia locale, che si riflette ancora oggi nei luoghi e nelle memorie della Firenze medievale.

A Firenze, in un tempo in cui si votava con le castagne essiccate, nel 1265 nasce Durante Alighieri, poeta e scrittore, soprannominato Dante. Partendo da piazza della Repubblica, il vecchio foro romano di Firenze, città romana, inizia il percorso sulle tracce della Firenze dantesca: in mezzo alla piazza c'è una mappa di bronzo che rappresenta la Firenze del XIII secolo. Poi ci spostiamo nel "mio bel San Giovanni", così nel XIX canto dell'Inferno Dante chiamava il Battistero di Firenze, un luogo molto importante per lui perché fu battezzato lì e sognava anche di essere incoronato poeta lì, ma non successe mai poiché fu esiliato. A pochi passi dal Duomo, al tempo di Dante in costruzione, Dante ammirava i lavori dal Sasso di Dante: il monumento c'è davvero in piazza delle Pallottole, ma è solo una ricostruzione.