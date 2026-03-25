Gino Paoli tra mogli figli e nipoti L’eredità per la famiglia allargata | il patrimonio tra case diritti d’autore e vitalizio In quanti devono dividerlo

Gino Paoli ha lasciato un patrimonio composto da diverse proprietà, diritti d’autore e un vitalizio. La sua famiglia allargata comprende mogli, figli e nipoti, e al momento si stanno definendo le modalità di divisione del patrimonio. La situazione patrimoniale del cantante è stata sempre pubblicamente considerata stabile e senza particolari tensioni. Attualmente, sono coinvolti diversi eredi nella ripartizione dei beni.

Almeno finora, quella di Gino Paoli è sempre apparsa al pubblico come una delle prime famiglie allargare della storia dello spettacolo italiano, e tutto sommato serena. Di certo senza particolari tensioni interne finora emerse. Il cantautore scomparso il 24 marzo 2026 era convolato a nozze per due volte, aveva quattro figli, quattro nipoti e una scia di amori che ha inevitabilmente influenzato la ricchezza della sua musica. Gli ultimi giorni li ha trascorsi circondato dalla moglie Paola Penzo e dai figli Nicolò, 46 anni, e Tommaso, 34, nella casa vista mare del quartiere Azzurro nel levante genovese, dopo un periodo di ricovero in una clinica privata. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Gino Paoli, eredità da 25 milioni tra diritti d'autore, immobili e vitalizio. Il ruolo chiave della moglie Paola e la spartizione tra i 4 figli«E il mondo / non esiste più»: le parole che nel 1960 aprirono le porte dell’eternità a Gino Paoli oggi risuonano con una eco definitiva.

Eredità Gino Paoli, patrimonio tra i 20 e 25 milioni a moglie e figli: i diritti d’autore e gli immobiliDopo la morte di Gino Paoli, si è aperto il tema dell'eredità: il noto cantautore avrebbe un patrimonio stimato tra 20 e i 25 milioni di euro tra...

Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: Gino Paoli e i suoi grandi amori Senza Fine; Gino Paoli, gli amori senza fine con Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni, le due mogli e i quattro figli; Gino Paoli, le donne, i matrimoni e quella lunga storia d'amore con Stefania Sandrelli; Da Stefania Sandrelli a Ornella Vanoni, gli amori di Gino Paoli.

Gino Paoli e la moglie Paola Penzo: «Il mio grande amore è lei, siamo insieme da 50 anni»Originaria di Modena, l’ultima moglie del cantautore è autrice e ha firmato alcuni dei suoi successi. Insieme hanno avuto tre figli. Il cantautore era anche padre di Amanda e Giovanni ... vanityfair.it

Eredità Gino Paoli, patrimonio tra i 20 e 25 milioni a moglie e figli: i diritti d’autore e gli immobiliDopo la morte di Gino Paoli, si è aperto il tema dell'eredità: il noto cantautore avrebbe un patrimonio stimato tra 20 e i 25 milioni di euro tra diritti ... fanpage.it

Gino Paoli, funerali giovedì in forma privata e niente camera ardente - facebook.com facebook

Quel logo degli anni '60, così Gino Paoli lasciò il segno a Roseto x.com