Fermati per le vie di Monza con un autocarro pieno di rifiuti e senza permessi | denunciati
A Monza, un autocarro carico di rifiuti è stato intercettato mentre circolava senza i necessari permessi. L'episodio evidenzia un’irregolarità nel trasporto di materiali di scarto, con conseguente denuncia per i responsabili. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle norme ambientali e delle autorizzazioni previste dalla legge per garantire la tutela del territorio e la corretta gestione dei rifiuti.
Giravano per le vie di Monza con l'autocarro pieno di rifiuti ma non avevano il permesso di trasportarli. È finito con la denuncia e il sequestro del mezzo da parte della polizia locale di Monza un ipotizzato tentativo di abbandono di rifiuti da parte di due brianzoli.Il fattoDurante la mattina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
