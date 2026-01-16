Fermati per le vie di Monza con un autocarro pieno di rifiuti e senza permessi | denunciati

A Monza, un autocarro carico di rifiuti è stato intercettato mentre circolava senza i necessari permessi. L'episodio evidenzia un’irregolarità nel trasporto di materiali di scarto, con conseguente denuncia per i responsabili. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle norme ambientali e delle autorizzazioni previste dalla legge per garantire la tutela del territorio e la corretta gestione dei rifiuti.

