Bullismo i Carabinieri incontrano le scuole in Friuli Venezia Giulia | Chiedere aiuto non è debolezza
I Carabinieri del Friuli Venezia Giulia hanno avviato incontri nelle scuole per sensibilizzare studenti e famiglie sul tema del bullismo. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e di ascolto, evidenziando che chiedere aiuto non rappresenta una debolezza. Attraverso il dialogo e l’informazione, si intende rafforzare la fiducia nei giovani e incoraggiare i genitori a mantenere un confronto aperto con i figli.
I Carabinieri avviano incontri nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, esortando gli studenti a segnalare perché "chiedere aiuto non è debolezza" e ricordando ai genitori che il dialogo è "fondamentale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
