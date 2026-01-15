Bullismo i Carabinieri incontrano le scuole in Friuli Venezia Giulia | Chiedere aiuto non è debolezza

I Carabinieri del Friuli Venezia Giulia hanno avviato incontri nelle scuole per sensibilizzare studenti e famiglie sul tema del bullismo. L’obiettivo è promuovere un ambiente sicuro e di ascolto, evidenziando che chiedere aiuto non rappresenta una debolezza. Attraverso il dialogo e l’informazione, si intende rafforzare la fiducia nei giovani e incoraggiare i genitori a mantenere un confronto aperto con i figli.

I Carabinieri incontrano i giovani studenti di Torre Melissa - Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. cn24tv.it

Carabinieri, come combattere il bullismo. Attenzione alta a Trieste - "Chiedere aiuto non è debolezza; parlate con un adulto; raccontate agli insegnanti, magari col supporto dei compagni; rimanete in contatto con gli amici e non perdete la fiducia negli altri; tenete un ... ansa.it

Nel mondo scolastico, il contrasto al bullismo e alle violazioni della sicurezza stradale rappresentano da sempre i principali obiettivi del Gruppo Operativo Volontari (GOV) dell’Associazione Nazionale Carabinieri ANC Sezione di TIVOLI facebook

