Friuli Venezia Giulia | boom del turismo benessere in montagna Udine traina la crescita con nuove offerte relax e spa

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia vede un aumento di visitatori interessati al turismo benessere in montagna. Le strutture offrono sempre più servizi relax e spa, attirando persone in cerca di tranquillità e cura del corpo. Udine, in particolare, guida questa crescita con nuove proposte e offerte che spingono il settore verso una svolta importante. La montagna si trasforma in un punto di riferimento per chi vuole staccare la spina e rigenerarsi.

La Montagna che si Rilassa: Crescita del Turismo Benessere nel Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, e in particolare le sue aree montane, sta assistendo a una trasformazione significativa del proprio panorama turistico. Lontano dai soli picchi invernali legati agli sport sulla neve, si sta delineando una nuova offerta focalizzata sul benessere e il relax, un trend che ha portato a un incremento delle presenze turistiche nella regione. I dati relativi al 2025, che registrano oltre 11 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente, confermano questa tendenza inequivocabile.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Legge di Stabilità, Zilli: "L'obiettivo è l'ulteriore benessere del Friuli Venezia Giulia"

La Legge di Stabilità del Friuli Venezia Giulia punta a promuovere il benessere della comunità locale, con risorse pari a 6,518 miliardi di euro.

Occupazione, a gennaio tendenza in crescita in Friuli Venezia Giulia

A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

