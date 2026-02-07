Friuli Venezia Giulia | boom del turismo benessere in montagna Udine traina la crescita con nuove offerte relax e spa

Il Friuli Venezia Giulia vede un aumento di visitatori interessati al turismo benessere in montagna. Le strutture offrono sempre più servizi relax e spa, attirando persone in cerca di tranquillità e cura del corpo. Udine, in particolare, guida questa crescita con nuove proposte e offerte che spingono il settore verso una svolta importante. La montagna si trasforma in un punto di riferimento per chi vuole staccare la spina e rigenerarsi.

La Montagna che si Rilassa: Crescita del Turismo Benessere nel Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, e in particolare le sue aree montane, sta assistendo a una trasformazione significativa del proprio panorama turistico. Lontano dai soli picchi invernali legati agli sport sulla neve, si sta delineando una nuova offerta focalizzata sul benessere e il relax, un trend che ha portato a un incremento delle presenze turistiche nella regione. I dati relativi al 2025, che registrano oltre 11 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente, confermano questa tendenza inequivocabile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia Turismo Legge di Stabilità, Zilli: "L'obiettivo è l'ulteriore benessere del Friuli Venezia Giulia" La Legge di Stabilità del Friuli Venezia Giulia punta a promuovere il benessere della comunità locale, con risorse pari a 6,518 miliardi di euro. Occupazione, a gennaio tendenza in crescita in Friuli Venezia Giulia A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia Turismo Argomenti discussi: Cremonini a Gorizia, è già febbre da tour: 12mila biglietti bruciati in sole quattro ore; Il boom delle vacanze sulla neve: 9 milioni di italiani si concedono una pausa in montagna; Piancavallo, boom di presenze e sconto del 30% sugli skipass; Immobiliare, a Rimini è caccia agli agenti. L'esperto spiega il boom del settore. Elezioni Friuli Venezia Giulia/1. Massimiliano Fedriga trionfa con il 57%. È boom della Lega. Crolla il M5S che dimezza i suoi consensiAl secondo posto, con il 26,8% delle preferenze, il candidato del Centro Sinistra Sergio Bolzonello. Si attesta invece all'11,7% Alessandro Fraleoni Mongera del M5S. Ultimo il candidato del Patto per ... quotidianosanita.it Ecco quali sono le società vincitrici della gara regionale per il trasporto pubblico marittimo stagionale, un “pacchetto” da complessivi 37 milioni che ridisegna per il periodo 2026-2030 la mobilità via mare in Friuli Venezia Giulia. Cosa cambia sulle tratte e le tari facebook Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.