Bar e sale slot di Mozzate Carbonate e Locate Varesino | la polizia controlla quasi cento persone 17 con precedenti

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha controllato quasi cento persone nei bar e nelle sale slot di Mozzate, Carbonate e Locate Varesino, scoprendo che 17 avevano precedenti penali. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato anche alcuni clienti che si trovavano nei locali senza documenti in regola. Un controllo mirato per verificare il rispetto delle norme e prevenire eventuali attività illecite.

La polizia di Stato, nella serata di ieri, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in provincia di Como. Le attività hanno interessato anche alcuni centri limitrofi, in particolare Mozzate, Carbonate e Locate Varesino. Il servizio, diretto da un ufficiale di polizia giudiziaria della questura di Como, ha visto l’impiego di più unità operative. Tra queste anche equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano, impegnati a supporto dei controlli sul territorio. I controlli hanno privilegiato le principali arterie tra i comuni interessati, con posti di controllo su strada, verifiche nelle sale d’attesa delle stazioni ferroviarie e accertamenti nei locali pubblici più frequentati.🔗 Leggi su Quicomo.it

