Il GF Vip scappa dalla Nazionale | la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia

Nella programmazione televisiva, il Grande Fratello Vip è stato anticipato a lunedì 30 marzo invece della data abituale. La modifica è stata comunicata da fonti vicine a Mediaset e sembra essere stata studiata per evitare sovrapposizioni con la partita tra l’Italia e la Bosnia, in programma il 31 marzo. Questa scelta ha comportato uno spostamento del reality condotto da Ilary Blasi, originariamente previsto per quella settimana.