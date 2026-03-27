Il GF Vip scappa dalla Nazionale | la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia
Nella programmazione televisiva, il Grande Fratello Vip è stato anticipato a lunedì 30 marzo invece della data abituale. La modifica è stata comunicata da fonti vicine a Mediaset e sembra essere stata studiata per evitare sovrapposizioni con la partita tra l’Italia e la Bosnia, in programma il 31 marzo. Questa scelta ha comportato uno spostamento del reality condotto da Ilary Blasi, originariamente previsto per quella settimana.
Cambio palinsesto Mediaset: il GF Vip si sposta a lunedì 30 marzo. Fanpage.it svela che la mossa serve a proteggere il reality di Ilary Blasi dallo scontro con la Nazionale di Gattuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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